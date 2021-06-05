Знаменитое польское печенье Мазурка — просто, но так вкусно

Это печенье к чаю готовится за считанные минуты, к тому же, из доступных ингредиентов. Даже масло в тесто не добавляется! Тем не менее, печенье получается очень вкусное.

После остывания оно напоминает безе с орехами и сухофруктами. А пока выпечка горячая, она мягкая и воздушная, как бисквит!

Ингредиенты для печенья:

яйцо — 3 шт;

сахар — 180 г (7 ст. л. с горкой + 1 ч. л. без горки);

мука — 160 г (1 стакан 250 мл);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию);

орехи (любые) — 1 стакан (можно меньше);

сухофрукты (изюм, курага) — 1 стакан.

Яйца взбить миксером, постепенно подсыпая сахар, в течение 5-7 минут. Всыпать муку с разрыхлителем и ванильным сахаром (по желанию), перемешать.

Всыпать в тесто любые измельчённые орехи и сухофрукты по вкусу.

Перелить тесто на противень, выстеленный пекарской бумагой, разровнять лопаткой. Выпекать печенье при 180 градусах около 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке (+- 3 минуты).

Готовое горячее печенье нарежьте на кусочки и сразу подавайте к столу! Оно вкусно и в горячем, и в остывшем виде — попробуйте и убедитесь в этом!

Подробнее о том, как приготовить печенье «Мазурка», смотрите в видео ниже:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник